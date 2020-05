Aragona, riprende il mercato settimanale con il settore alimentare

Con la fase 2 del Decreto emesso dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ogni Amministrazione Comunale, in base alla propria emergenza sanitaria può disporre misure e liberazione di alcuni settori di primaria necessità. Ad Aragona, l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Pendolino, ha disposta dal 5 Maggio, la ripresa del mercato settimanale del Martedì, solo per il settore alimentare, situato nella parte del primo piano del Mercato Coperto, sito in Via De Nicola. Naturalmente vige l’obbligo della distanza di un metro l’uno dall’altro e portare la mascherina ed eventualmente usare anche, a secondo i casi, i guanti monouso.