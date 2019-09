Aragona: pronto il calendario degli eventi collaterali alla festa di San Vincenzo

Saranno presentate domani, martedì 3 settembre, nel corso di un’apposita conferenza stampa, le numerose iniziative collaterali alla festa religiosa in onore di San Vincenzo, che si concluderà domenica 8 settembre. L’incontro con i giornalisti si terrà al Comune, alle ore 10:30, nella stanza del Sindaco Giuseppe Pendolino. Saranno presenti, oltre al primo cittadino, anche il presidente del Consiglio Comunale, Gioacchino Volpe e il presidente della Fondazione Eleutheria, Giuseppe Seminerio, che in questa settimana di festeggiamenti organizza la sottoscrizione del “Patto di Amicizia” tra le città siciliane di Aragona e Comiso. Tra gli eventi collaterali alla festa, vi segnaliamo la 34esima edizione della Sagra della Salsiccia di Aragona, in programma sabato 7 settembre alle ore 20; la presentazione ufficiale alla città e ai tifosi della Seap Dalli Cardillo Aragona del campionato di serie B1 di pallavolo femminile, che si terrà domenica 8 settembre, alle ore 21:30, in piazza Aldo Moro e a seguire, alle 22, il concerto di Mario Incudine.