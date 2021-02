Aragona, la grinta della Moneta: “Non ci possiamo permettere certi errori, ora testa alla prossima” (VIDEO)

Moneta ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta di Messina.

Il capitano non cerca alibi: ”Dovevamo essere più attente. Pensiamo alla prossima”.

Il capitano vede grigio. Un Aragona troppo brutto per cercare alibi. Serena Moneta è molto lucida nel commentare la sconfitta al PalaTracuzzi disputata senza la palleggiatrice titolare: “L’assenza di Valeria ha pesato ma per questa partita molto demerito è nostro, abbiamo commesso troppi errori che non potevamo permetterci di fare. Sapevamo della difficoltà della sfida e che contro avevamo una squadra assetata di rivalsa. Dopo il primo set loro hanno difeso e battuto più forte, noi abbiamo avuto dei cali di attenzione ingiustificabili, soprattutto nelle fasi cruciali della sfida. In settimana analizzeremo gli errori, ora testa alla prossima, dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo”.

Il tecnico: “Un passetto in più per superare le difficoltà”.