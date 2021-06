Con la vittoria di Albese su Cremona per 3-1, si completa il secondo turno dei play off promozione per la serie A2, con la Seap Dalli Cardillo che si piazza al quarto posto della speciale classifica avulsa e dovrà così affrontare l’Anthea Vicenza nell’ultimo turno dei play off. La partita di andata si disputerà sabato 19 al PalaGoldoni di Vicenza, alle 20,30. La partita di ritorno invece è prevista ad Agrigento, al PalaNicosia, per giorno 26 giugno.