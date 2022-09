Aragona, dalla Regione finanziamenti per oltre un milione di euro per interventi di riqualificazione urbana

Il Comune di Aragona ottiene dalla Regione Sicilia finanziamenti per oltre un milione di euro per interventi di riqualificazione urbana, a seguito di un bando di gara a cui hanno partecipato moltissimi comuni della Sicilia e della Provincia di Agrigento. Il comune di Aragona in particolare si è aggiudicata la somma di € 1.830.000,00 per la “Riqualificazione del patrimonio culturale e naturale attraverso la creazione di un giardino botanico nella villa comunale, il rifacimento della scalinata di via Chiarelli ed interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici attraverso la realizzazione di un impianto a biomasse e di impianti fotovoltaici”. “Per un Comune come il nostro, che sta lavorando strenuamente per uscire dal dissesto – conclude Pendolino – queste notizie portano una ventata di ottimismo e di entusiasmo”.