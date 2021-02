Aragona, Dagioni: “Contro Reggio serve continuità e applicazione” (VIDEO)

Massimo Dagioni presenta la sfida che La Seap Dalli Cardillo Aragona affronterà sabato 20 febbraio alle ore 18 al Palanicosia il Volley Reghion Reggio Calabria. Partita valida per la quinta e ultima giornata di andata del campionato nazionale di serie B1, girone “E2”.

Le ragazze di Mister Massimo Dagioni sono obbligate a riscattarsi dopo la pesante sconfitta, nel turno precedente, subita sul campo della Sanitaria SiCom Messina. La squadra reggina prossima avversaria, rappresenta l’unica squadra calabra inserita nel giorne delle formazioni siciliane, e può considerarsi al momento la sorpresa del campionato, in virtù del fatto che da neopromossa, con l’obiettivo dichiarato di disputare un campionato solamente per crescere e fare esperienza, riveste invece con merito la posizione di vicecapolista, con 7 punti dopo 4 giornate, frutto di due vittorie (che potevano addirittura essere tre se non avessero sprecato una palla-match contro il Santa Teresa Riva, sabato scorso) e due sconfitte.