Il Vice presidente del consiglio Comunale di Aragona Giuseppe Attardo entra nella maggioranza: un passo deciso verso una città più unita

Il consigliere comunale Giuseppe Attardo annuncia ufficialmente il suo ingresso nella maggioranza che sostiene l’attuale amministrazione.

Una decisione maturata dopo un intenso periodo di confronto, motivata dalla volontà di rafforzare l’azione amministrativa in un momento cruciale per la città. Tra i fattori determinanti anche la recente nomina del Sindaco Giuseppe Pendolino a Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, un incarico che rafforza la centralità politica del territorio e apre nuove prospettive di sviluppo per la comunità Aragonese.

“Ho scelto di aderire alla maggioranza perché credo sia il momento di superare le divisioni e lavorare insieme per il bene Comune. Le sfide che ci attendono sono tante e richiedono unità e responsabilità condivisa. Penso che la mia più che ventennale esperienza politica sia da Consigliere che da Assessore possa contribuire a dare un contributo di crescita per il nostro Paese. Inoltre, la recente nomina del Sindaco Pendolino alla guida del Libero Consorzio rappresenta un’opportunità unica per far valere con forza le istanze del nostro territorio”, dice Giuseppe Attardo

Il consigliere Giuseppe Attardo manterrà il proprio incarico, portando in maggioranza la voce dei suoi elettori. Portando un nuovo volto dentro la Giunta Comunale nella persona della Dott.ssa Rossana Marino.

Rossana Marino, fortemente radicata nel tessuto sociale aragonese, è conosciuta per il suo impegno costante nel sociale e per la promozione di iniziative sportive inclusive. La sua presenza in Giunta porterà un contributo concreto in termini di ascolto, partecipazione attiva e attenzione verso le fasce più deboli della cittadinanza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp