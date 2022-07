Aragona: al via il Milan Junior Camp

Con la consegna del kit allenamento, al via stamani allo stadio Totò Russo di Aragona il Milan Junior Camp.

Si tratta di corsi di calcio settimanali organizzati sotto la guida di Tecnici AC Milan. Le attività calcistiche, studiate in base alle capacità dei ragazzi e ragazze, prevedono due allenamenti giornalieri divertenti e coinvolgenti, basati su metodologie di allenamento AC Milan e stimolanti attività ricreative. Lo staff in ogni Camp è composto da un tecnico AC Milan, tecnici Staff, diplomati ISEF e laureati in Scienze Motorie e iscritti all’Albo Tecnici e un Coordinatore, punto di riferimento organizzativo per ragazzi e famiglie. I corsi combinano al meglio lo sport, il divertimento e il relax, senza mai trascurare la dimensione educativa e formativa.

Gli allenamenti, in formula Day Camp con due allenamenti al giorno da lunedì a venerdì, si concluderanno il prossimo 15 luglio allo stadio comunale “Totò Russo” ad Aragona, una struttura regolamentare a 11 in erba sintetica di eccellenza.