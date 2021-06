Aragona a Vicenza per conquistare l’A2, Moneta: gara uno è fondamentale (VIDEO)

Con alla rovescia per Aragona in vista della finalissima playoff per la promozione in Serie A2 contro il Vicenza Volley, in programma sabato 19 giugno, alle ore 20:30, al Palagoldoni di Vicenza. Il match, di ritorno si disputerà sabato 26 giugno, alle ore 18, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. La formazione di coach Massimo Dagioni, prima della partenza per Verona ha svolto “PalaNicosia” ha presentato la sfida. Hanno parlato la capitana Serena Moneta, la palleggiatrice Valeria Caracuta e il coach Massimo Dagioni.