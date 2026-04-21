Si terrà martedì 28 aprile alle 11 presso il Castello Sant’Angelo di Licata l’evento inaugurale di un ambizioso progetto museale e scientifico che aprirà nuove prospettive per la fruizione turistica e la ricerca storica e archeologica dell’area dell’antica Finziade.

L’evento, promosso dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento e con la collaborazione del Comune di Licata, vedrà ufficiale di tre nuovi spazi espositivi e di approfondimento: il Museo della civiltà contadina, il Museo iconografico della Città di Licata e i Castelli, e un innovativo Laboratorio didattico archeologico dedicato alla formazione e al coinvolgimento delle giovani generazioni.

La cerimonia, che vedrà la partecipazione tra gli altri del direttore del Parco Archeologico di Agrigento, Roberto Sciarratta, e del sindaco di Licata, Angelo Balsamo, sarà anche l’occasione perla presentazione della V campagna di scavo archeologico del “Finziade Project”, che proseguirà nell’esplorazione delle radici antiche della città. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.

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