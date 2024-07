Apre lo sportello, del lato passeggero, dell’auto e, in maniera fulminea, arraffa la borsa che era stata messa sul sedile. Non immaginava, che la donna alla guida della vettura e intenta a posteggiare, non soltanto s’è messa ad urlare, ma scendendo dalla macchina lo ha inseguito. E all’automobilista si sono aggiunti anche due ragazzi che erano in sella ad uno scooter. Una reazione che ha, di fatto, costretto il ladruncolo a lasciar cadere per terra, mentre era in fuga, l’accessorio e il portafogli, dal quale però è riuscito a prelevare alcune decine di euro. Questo è quello che è accaduto ieri mattina in via Ragazzi del ’99 ad Agrigento. Il malvivente, a quanto pare un giovane, è riuscito a far perdere le proprie tracce, nascondendosi fra gli alberi del boschetto.