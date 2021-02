Approvato progetto per la riapertura del Teatro Samonà

E’ stato approvato, nel corso di una conferenza di servizi tenuta al Genio Civile, il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la riapertura del Teatro Samonà di Sciacca, redatto dallo stesso Ufficio del Genio Civile, per incarico del Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico, Arch. Salvo Lizzio, in attuazione alle direttive del Presidente della Regione Nello Musumeci e grazie ad una proficuo rapporto di collaborazione tra i tre competenti Assessorati Regionali; quello alle Infrastrutture ed alla Mobilità, quello ai Beni Culturali e quello all’Economia, retti rispettivamente dagli Assessori Marco Falcone, Alberto Samonà e Gaetano Armao.

“Siamo lieti di offrire il nostro contributo per la riqualificazione e la restituzione alla società civile di una delle più importanti opere di architettura contemporanea del nostro territorio provinciale, afferma il Capo del Genio Civile, Rino La Mendola. Un’opera di architettura di grande valore che, sin dalla sua costruzione, ha comunque sofferto di un difficile rapporto con il contesto urbano in cui è stata realizzata, quello delle terme.

Il progetto, continua La Mendola, impegna risorse stanziate dal Governo Musumeci, per un importo complessivo di un milione e duecentomila euro e prevede l’esecuzione di una serie di lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al ripristino funzionale della saletta convegni di circa 80 posti, ubicata nel corpo “C”, ed alla riapertura al pubblico della sala principale di 818 posti, sita nel corpo “A” , che potrà, al momento, ospitare solo convegni e concerti musicali, in quanto le attività teatrali imporrebbero ulteriori lavori, per il recupero dei camerini/spogliatoio, ubicati in un’altra ala del teatro, nel corpo “B”, che attualmente non sono realizzabili in relazione alle risorse disponibili. Il progetto, conclude il Capo del Genio Civile, prevede anche il collegamento degli scarichi di acque reflue alla condotta fognaria comunale ed il ripristino degli impianti elettrici, idrici e di climatizzazione, ammalorati a causa dell’abbandono in cui versa la costruzione”.

Nel corso della conferenza dei servizi, dopo l’apertura dei lavori del Capo del Genio Civile, Rino La Mendola, sono intervenuti il Responsabile Unico del Procedimento, Alfonso Micciché, i progettisti, Angelo Cimino e Giovanni Conti, gli Assessori del Comune di Sciacca Roberto Lo Cicero (Lavori Pubblici) e Accursio Caracappa (Turismo e Spettacolo), l’arch. Calogero Licata, in rappresentanza della Soprintendenza ai Beni Culturali, l’Arch, Carmelo Bennardo del Gabinetto dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà.