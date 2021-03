Approvato lo schema del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Libero Consorzio

Approvato dal Commissario Straordinario Alberto Di Pisa, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, lo schema del nuovo “Codice di comportamento dei dipendenti” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Prevista la possibilità per dipendenti, consulenti, collaboratori, cittadini o associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, di formulare eventuali osservazioni o modifiche. Queste eventuali osservazioni devono essere inviate con posta certificata, via email interna per dipendenti dell’Ente, indirizzate al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ,Caterina Moricca , entro il 15 marzo 2021. Dopo questa data lo schema potrà diventare definitivo, tenendo conto delle eventuali proposte di modifica approvate dall’Ente.

Il testo si compone di 16 articoli ed è disponibile nel sito internet dell’Ente nella sezione “In Evidenza. Sostituirà quello approvato nel 2013. Vengono regolati, tra gli altri, l’ambito soggettivo di applicazione, il divieto di ricevere regali, compensi e altre utilità, la partecipazione ad associazione e organizzazioni, la comunicazione degli interessi finanziari e i conflitti di interesse; l’obbligo di astensione e prevenzione della responsabilità e la conseguenza alla violazione dei doveri del codice, le disposizioni per personale appartenente a particolari ambiti professionali. Il nuovo test tiene conto della delibera n. 177/2020 dell’A.N.AC. dove sono state definite le nuove “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, che prevedono misure di revisione e di aggiornamento per i Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche. Prevista una maggiore partecipazione e una integrazione tra il codice di comportamento dei dipendenti e il piano di prevenzione della corruzione adottato ogni anno.