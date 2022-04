Approvato il progetto strutturale dei lavori di completamento per il consolidamento del viadotto Maddalusa

E’ stato approvato dal Genio Civile il progetto esecutivo dei lavori strutturali da eseguire sul viadotto Maddalusa al fine di consentire la riapertura al traffico dell’infrastruttura, che ricade nel tratto della SS 640, compreso tra il chilometro 2,773 ed il chilometro 8,166. Il progetto, presentato dall’ANAS e redatto dallo studio Gostoli, è finalizzato alla messa in sicurezza dell’infrastruttura attraverso una serie coordinata di interventi di consolidamento. “L’intervento più rilevante, afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola, è quello che prevede la realizzazione di una gabbia di pilastri attorno ai vecchi piloni, che saranno demoliti non appena i carichi dell’impalcato saranno trasmessi alle nuove strutture verticali, che saranno realizzate su micropali”. E’ previsto anche l’inserimento di un idoneo strato di fibre rinforzate nella parte inferiore delle travi precompresse (nella parte tesa) per migliorare le prestazioni strutturali dell’impalcato del viadotto. “L’intero impalcato, aggiunge il Capo del Genio Civile, sarà sollevato, attraverso l’uso di appositi martinetti, per il tempo necessario ad eseguire i sopra richiamati lavori nella parte inferiore delle travi precompresse.” I lavori strutturali previsti dal progetto approvato, potranno essere eseguiti a decorrere dalla data odierna.