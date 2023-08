Nuovo Statuto per la Fondazione di Agrigento Capitale Italiana della cultura: Maggiore Trasparenza e Nuove Cariche Direttive

Il nuovo statuto della Fondazione Agrigento 2025, redatto dall’avvocato Antonio Insalaco, dirigente affari generali al Comune di Agrigento, ha avuto l’approvazione da parte della Giunta Comunale. Dopo un periodo di elaborazione e revisione, il testo è stato ritenuto conforme agli interessi e alle finalità della Fondazione.

Alla riunione erano presenti il Sindaco, Francesco Miccichè, nella qualità di Presidente, e i seguenti membri della Giunta Comunale: Maria Patrizia Lisci, Carmelo Cantone, Aurelio Trupia, Gioacchino Alfano, Alessandro Sollano, Gerlando Principato, Marco Vullo, e Costantino Ciulla. Assente Gerlando Piparo.

L’incontro si è tenuto il 3 agosto alle 20:30 ed è stato presieduto dal Sindaco Miccichè, che ha constatato la presenza del numero legale. Durante la riunione, i partecipanti hanno discusso e deliberato sull’approvazione dello statuto, analizzando vari aspetti e dettagli rilevanti per il futuro delle attività culturali della Fondazione.

L’approvazione dello statuto rappresenta un passo significativo nella gestione delle attività culturali dell’ente. Adesso, il documento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale, dove ci si aspetta un dibattito approfondito e la possibilità di presentare emendamenti.

La Fondazione Culturale di Agrigento ha adottato un nuovo statuto che mira (qui i punti essenziali) a introdurre nuove cariche direttive per promuovere un’efficace gestione dell’organizzazione.

Esercizio Finanziario e Gestione Amministrativa: La Fondazione Culturale di Agrigento ha stabilito che l’esercizio finanziario inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si concluderà il 31 dicembre dell’anno in cui la Fondazione otterrà il riconoscimento della personalità giuridica. Entro il mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo e, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il bilancio consuntivo del periodo precedente. La redazione del bilancio dovrà seguire i principi previsti dal codice civile riguardanti le società di capitali, compatibili con la natura della Fondazione.

Gestione delle Spese e Utilizzo dei Fondi: Gli impegni di spesa saranno assunti dal Direttore Generale nei limiti degli stanziamenti approvati nel bilancio di previsione. La Fondazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o gli avanzi di gestione per le attività istituzionali e connesse. È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che ciò non sia imposto per legge.

Trasparenza e Reclutamento del Personale: La Fondazione osserverà le procedure previste dal Codice dei contratti per gli appalti, concessioni e affidamenti di lavori, beni e servizi. Saranno stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale, garantendo principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Nel caso di mancata adozione di tali provvedimenti, si applicheranno le norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi per prestazioni professionali di lavoro autonomo saranno conferiti a soggetti con documentata esperienza e professionalità, in conformità alle norme civilistiche vigenti al momento del conferimento.

Partecipanti e Requisiti per l’Adesione: La Fondazione si suddivide in fondatori, partecipanti e sostenitori. I fondatori sono coloro che hanno attivamente promosso la candidatura della Città di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025 e la costituzione della Fondazione. I partecipanti possono essere persone fisiche, giuridiche o enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione, sia con conferimenti in denaro o titoli che con beni, materiali, servizi o attività professionali di rilievo artistico e culturale. I sostenitori sono coloro che aderiscono con un impegno finanziario annuale o pluriennale di particolare rilievo. L’ammissione dei partecipanti e sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in base ai criteri da esso stabiliti.

L’Articolo 9 riguarda l’esclusione e il recesso dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, potrà escludere i partecipanti che si rendano responsabili di gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi statutari. Tra le ragioni di esclusione figurano l’omessa effettuazione delle contribuzioni previste e comportamenti incompatibili con il dovere di collaborare con gli altri membri della Fondazione. In caso di enti e persone giuridiche, l’esclusione sarà effettuata anche in caso di estinzione o apertura di procedure concorsuali.

L’Articolo 10 introduce gli organi della Fondazione: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea di partecipazione, il Direttore generale, il Collegio dei Revisori dei conti e il Comitato tecnico-scientifico.

L’Articolo 11 stabilisce i ruoli del Presidente e del Vice Presidente. Il Presidente avrà la rappresentanza legale della Fondazione ed eserciterà il ruolo per tre anni, con possibilità di rielezione. In caso di sua assenza, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni.

L’Articolo 12 introduce la figura del Presidente onorario della Fondazione, che sarà ricoperta dal Sindaco del Comune di Agrigento in carica alla data della sottoscrizione dello statuto. Il Presidente onorario avrà un mandato puramente onorifico, senza diritto di voto né potere di rappresentanza legale della Fondazione.

L’Articolo 13 riguarda il Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri, cinque dei quali saranno nominati dal Sindaco del Comune di Agrigento. Gli altri membri saranno nominati da Ecua, Empedocle Consorzio Universitario, dal Comune di Lampedusa e Linosa, dal Parco Archeologico della Valle dei Templi e dall’Assemblea di partecipazione. Il Consiglio di Amministrazione avrà ampia autorità nella definizione delle linee guida della Fondazione e nei processi decisionali.

L’Articolo 15 introduce il Direttore generale, la cui nomina per il primo triennio sarà individuata in fase di costituzione, come previsto nel dossier di candidatura approvato dal Ministero della Cultura per il riconoscimento del titolo di Agrigento capitale Italiana della Cultura 2025. Per i trienni successivi, il Direttore generale sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione tramite una procedura comparativa, garantendo trasparenza e imparzialità. Il Direttore generale avrà la responsabilità operativa della Fondazione e dovrà gestire le attività, eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e partecipare alle riunioni degli organi direttivi senza diritto di voto.

L’Articolo 16 istituisce il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, uno dei quali fungerà da Presidente e sarà scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Gli altri due membri saranno selezionati dall’albo dei dottori commercialisti. Il Collegio avrà il compito di vigilare sulla gestione finanziaria della Fondazione e redigere le relazioni sul bilancio preventivo e consuntivo.

L’Articolo 17 istituisce il Comitato tecnico-scientifico, che svolgerà funzioni di studio e ricerca per supportare le attività della Fondazione, fornendo pareri e proposte riguardanti programmi e iniziative.

Infine, l’Articolo 18 stabilisce la durata della Fondazione fino al 31 dicembre 2028, con la possibilità di prolungare la sua attività fino al 31 dicembre 2033, a condizione che siano presenti le condizioni economiche e finanziarie necessarie. In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto al Comune di Agrigento per fini analoghi a quelli previsti dallo statuto.

Tuttavia, prima che il nuovo statuto entri in vigore, sarà necessario ottenere l’approvazione del Consiglio Comunale.

Si preannuncia un dibattito acceso e la possibilità di emendamenti al testo proposto. Gli esponenti politici e i membri del Consiglio Comunale avranno la responsabilità di analizzare attentamente il nuovo statuto, valutando gli aspetti positivi e le eventuali criticità che potrebbero emergere.

Le modifiche allo statuto, in particolare, potrebbero riguardare l’organizzazione e le competenze dei vari organi della Fondazione, la durata delle cariche direttive, i criteri di nomina del Direttore generale e del Collegio dei Revisori dei conti, e altre questioni chiave per il buon funzionamento dell’ente..

L’’approvazione dello statuto sarà un momento cruciale per il futuro della Fondazione , e l’auspicio è che tutte le parti coinvolte lavorino insieme per giungere a un accordo che soddisfi gli obiettivi comuni e contribuisca a promuovere la crescita culturale e artistica della città e del territorio circostante.