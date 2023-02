Approvato il bando per la manutenzione degli immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio

Previsti numerosi interventi anche nel 2023 sulle scuole di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Con determinazione del Settore Contratti e Gare è stato infatti approvato il bando di gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio. Per questi lavori, programmati dal Settore Edilizia Scolastica e finanziati con fondi di bilancio dell’Ente, è stata impegnata la somma di 1.161.032,38 euro, mentre il termine di presentazione delle offerte, esclusivamente in modalità telematica, verrà fissato successivamente dallo stesso Ufficio Gare.