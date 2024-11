L’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha ufficialmente approvato il finanziamento di 147.000 euro destinato a importanti interventi di valorizzazione e manutenzione su tre siti di culto nell’Arcidiocesi di Agrigento, tutte in territorio licatese. Il decreto di impegno, a firma del dirigente generale, si inserisce nell’ambito di un progetto di riqualificazione che include il rifacimento e adeguamento del piazzale esterno della Chiesa San Giuseppe Maria Tomasi, le opere di manutenzione del Santuario Diocesano Sant’Angelo Martire e il restauro della nuova Chiesa di Santa Barbara di Licata

Questo importante traguardo è stato reso possibile grazie all’emendamento a firma del deputato Angelo Cambiano, presentato e approvato durante la variazione di bilancio del mese di luglio. La pubblicazione del decreto segna un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di questi progetti che contribuiranno significativamente al miglioramento della fruizione dei luoghi di culto e al rafforzamento del patrimonio storico e religioso della comunità agrigentina.

“Questi interventi sono fondamentali per la conservazione e la valorizzazione dei luoghi sacri, che non solo sono centri di fede, ma anche simboli della nostra identità culturale e storica. Il finanziamento odierno, che segna un’ulteriore concreta azione a favore della nostra comunità, è il frutto della mia significativa attività che, passo dopo passo, sta portando a risultati tangibili per il nostro territorio”, ha dichiarato Angelo Cambiano. Il finanziamento delle opere rappresenta un impegno importante per il futuro della comunità e per la tutela del patrimonio architettonico e religioso della provincia di Agrigento.

