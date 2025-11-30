Il Consiglio comunale di Naro ha approvato importanti variazioni di bilancio che permetteranno di investire in maniera concreta sulla città, sui bambini, sulle famiglie e sulla modernizzazione dell’Ente. Ecco, nel dettaglio, gli interventi finanziati: 50.000 euro per la riqualificazione Parco Giochi “Robinson”; 50.000 euro per la realizzazione del Parco Giochi Inclusivo; 672.000 euro per la demolizione e ricostruzione dell’Asilo Nido; 750.000 euro per il Centro Socio-Educativo per Minori, Famiglie e Comunità Fragili presso la scuola di Largo San Secondo.

E poi ancora: 160.000 euro per interventi di manutenzione e miglioramento delle quattro scuole di Naro e 126.000 euro per la misura 1.2 – Pa Digitale (Fondi Pnrr) per la migrazione in iCloud dell’Ente e il potenziamento dei servizi digitali. “Si tratta di risorse fondamentali che continueranno a migliorare i servizi, gli spazi e le opportunità della nostra Naro – afferma il sindaco Milco Dalacchi -. Amministrare significa programmare, investire e costruire, passo dopo passo, una città più moderna, sicura e a misura di famiglia. L’Amministrazione Dalacchi continuerà a lavorare con impegno, trasparenza e responsabilità”.

