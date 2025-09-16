AGRIGENTO – Un’esplosione di musica e emozioni ha animato la scorsa domenica 14 settembre, il Teatro dell’Efebo con il concerto Colonne Sinfoniche 2025. Sul palco la Grande Orchestra Filarmonica Demetra, accompagnata dal Coro Polifonico Free Melody e dal Coro di Voci Bianche Diade, ha incantato il pubblico con un repertorio di colonne sonore celebri e brani iconici della musica italiana e internazionale.

Emozionato, il Direttore Organizzativo Enzo Abate ha sottolineato l’importanza di questa realtà artistica, definendola “l’Orchestra Filarmonica della città di Agrigento” e auspicando che la prossima amministrazione valorizzi appieno un patrimonio musicale che rappresenta un vero e proprio tesoro per la città e la provincia.

Diretti dal Maestro Antonio Cusumano, gli orchestrali hanno affrontato brani di grande complessità, da Morricone a Piovani, dai Queen a Lucio Battisti, fino a Hans Zimmer, con esecuzioni magistrali di pezzi come Tango di Roxanne e The Lion King Suite. I cori, curati dallo stesso Cusumano e dall’insegnante Debora Randazzo, hanno completato lo spettacolo con interpretazioni impeccabili e coinvolgenti.

Circa 500 spettatori hanno gremito la platea, rispondendo con entusiasmo a ogni brano: standing ovation, richieste di bis e l’intonazione collettiva de Il mio Canto Libero hanno trasformato il finale in un momento di festa condivisa, con i telefoni illuminati a creare un suggestivo tappeto di luce.

Una serata che conferma la qualità e la forza creativa dell’Accademia Musicale Free Melody e della Filarmonica Demetra, capaci di trasformare la musica in un’esperienza condivisa e indimenticabile per il pubblico agrigentino.

