Applausi a scena aperta per Fiori d’Acciaio

Applausi a scena aperta ieri sera per Fiori d’Acciaio, per la regia di Michela Andreozzi, con un cast stellare tutto al femminile: Tosca D’Aquino, Rocìo Munoz Morales, Emanuela Muni, Emy Bergamo, Martina Di Fonte e Giulia Weber, in replica oggi pomeriggio alle 17,30

Lo spettacolo, prodotto dal direttore artistico Francesco Bellomo, chiude ad Agrigento il tour dopo aver girato i migliori teatri d’Italia.

Promosse, dunque, a pieni voti le protagoniste Marilù, Stella, Clara, Tamara, Ana e Luisa, le donne d’acciaio, che hanno divertito ed emozionato il caloroso e numeroso pubblico.

Dal confronto delle loro vite si delinea la commedia agrodolce, tra sorrisi e commozione, sentimenti e ironia, qualche volta crudele, ma senza essere mai cinica.

Applausi ed ancora applausi per il cast ricco e variegato; una banda di soliste, in grado di suonare insieme ma di battere in volata quando è servito. Il risultato? Uno spettacolo entusiasmante ed imperdibile.