Appiccato incendio al parco giochi comunale: avviate le indagini

Qualcuno ha appiccato il fuoco ad alcune aiuole, e in poco tempo le fiamme si sono propagate all’area dei giochi collettivi per l’infanzia. L’atto di vandalismo è stato compiuto all’interno del parco giochi comunale, di via “Gramsci”, nel centro di Castrofilippo.

Uno scivolo è rimasto danneggiato. A salvare gli altri giochini sono stati i carabinieri della locale Stazione. Appena arrivati nella zona, senza perdere altro tempo utile, sono riusciti a circoscrivere il rogo. L’opera di spegnimento, poi, è stata completata dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per provare ad identificare i responsabili.