Appiccarono incendio in parco comunale: denunciati due giovani

Al termine di un’indagine “lampo”, a pochi giorni dal fatto, i carabinieri della Stazione di Lampedusa hanno identificato i due presunti responsabili dell’incendio appiccato alla panchina e alle due cassapanche di legno che venivano utilizzate dalla cooperativa agricola “Mpidusa”, nel parco di piazza Brignone. Si tratta di un ventiduenne e di un diciannovenne denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per danneggiamento a seguito di incendio. Che non ci fossero dubbi sulla natura dolosa del rogo è apparso subito chiaro ai militari dell’Arma che nel giro di pochissimi giorni sono, appunto, riusciti a risalire all’identità dei due teppisti, già noti alle forze dell’ordine.