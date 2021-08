Appicca incendio, arrestato pensionato

Ha appiccato il fuoco alle sterpaglie, del suo appezzamento di terreno, e in poco tempo le fiamme si sono propagate. Un raffadalese, C.C., di 76 anni, emigrato in Belgio, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento. E’ successo in contrada “Sant’Anna” a Raffadali. L’anziano deve rispondere di incendio doloso. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il pensionato avrebbe appiccato il fuoco all’erba secca dell’appezzamento di terreno, e in poco tempo il rogo si è esteso. Sul posto sono accorsi i militari dell’Arma che l’hanno fermato, e arrestato. L’incendio è stato spento dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i quali, hanno evitato grossi danni.