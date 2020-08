Appello del Consorzio Turistico Valle dei Templi al Sindaco di Porto Empedocle “ illuminiamo Pirandello”. Carmina: stiamo provvedendo

Appello del Consorzio Turistico Valle dei Templi al Sindaco di Porto Empedocle

“ illuminiamo Pirandello”

Preg.ma Dr.ssa Ida Carmina Sindaco di Porto Empedocle

Sulla Via Roma , arteria principale e centro nevralgico della sua città, insiste , già da qualche anno, una statua in bronzo raffigurante il nostro Pirandello, Premio Nobel nel 1934 per la Letteratura, drammaturgo fra i più famosi al mondo, personaggio di statura mondiale che ha dato lustro alla città di Agrigento, alla Sicilia, all‘ Italia.

Constatiamo con tristezza che la Statua è, oggi, completamente al buio, abbiamo spento i riflettori e consegnato Pirandello all oscurità, trascurandone la dignità ed il risalto che merita.

Probabilmente Lei ha trovato già sin dal suo insediamento, questo stato di fatto e magari nel tempo non le è mai stata attenzionata questa carenza, ma noi riteniamo importante che si possa e si debba porre rimedio non soltanto per il dovuto e doveroso omaggio e rispetto, ma anche perché con la giusta , calibrata, illuminazione ne trarrà beneficio anche l’aspetto estetico della via.

Scevri da ogni polemica, certi della sua sensibilità sul tema, la ringraziamo per l’attenzione.

Non tarda la risposta della sindaca Ida Carmina: Abbiamo già interpellato L’ Enel e fatto sopralluoghi . Purtroppo le ferie hanno “ bloccato “ tutto”.