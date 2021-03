Apertura del nuovo hub vaccinale del Palacongressi: ma non c’era nessuno. Intervento di Pullara

All’apertura del nuovo hub vaccinale del Palacongressi di Agrigento, questa mattina, nessun cittadino si è recato per la vaccinazione, così come , invece, era stato annunciato dall’Asp lo scorso 13 marzo. “Annunci e inaugurazioni in pompa magna, sinonimi dell’apparire piuttosto che dell’essere- tuona il deputato regionale, Carmelo Pullarea-. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire. Una inaugurazione annunciata in pompa magna, ma che nei fatti era meglio sottacere dati i ritardi nelle inoculazioni ai cittadini della provincia di Agrigento e il completamento dei lavori delle strutture utilizzate per curare i pazienti contagiati. Ci avviamo a chiudere gli esercizi commerciali, chiudere le scuole e separarci dai parenti per procedere alla vaccinazione di un maggior numero di persone nel più breve tempo possibile, ma in provincia di Agrigento arriviamo sempre dopo. Altro che partenza a strappo da parte della Direzione dell’ASP di Agrigento, questa volta sembra proprio che siamo rimasti fermi.”