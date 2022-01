Aperto ma senza il green pass rafforzato: multato titolare bar

Stava lavorando al bancone senza avere il Super green pass che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid. E’ successo nel centro di Favara, dove il proprietario di un bar è stato multato 500 euro. I carabinieri del nucleo Radiomobile di Agrigento, hanno scoperto che l’esercente, non aveva ancora ricevuto alcuna dose di vaccino; né aveva mai avuto il virus. I carabinieri, a quel punto, hanno elevato la sanzione, e in via cautelare hanno presentato immediata proposta di chiusura per cinque giorni alla Prefettura.