PALERMO – È stato aperto al traffico lo svincolo “Manganaro” lungo la SS189 “della Valle del Platani”, nel tratto dell’itinerario Palermo-Agrigento. Un’infrastruttura attesa, realizzata nell’ambito dei lavori di ammodernamento affidati al Contraente Generale “Bolognetta scpa”, che si inserisce nel più ampio progetto di riammodernamento delle statali SS189 e SS121 “Catanese”. Il nuovo svincolo – collocato al km 33,645 di progetto (corrispondente al km 204,600 della SS121) – è costato oltre 3 milioni di euro e si sviluppa in un tratto a caratteristiche autostradali, con due carreggiate separate e doppia corsia per senso di marcia.

L’opera include due rotatorie di raggio pari a 21 metri, nove rampe di svincolo e un cavalcavia di 35 metri di luce, pensato per facilitare l’accesso alla statale da parte degli automobilisti in arrivo dalle strade locali che collegano i comuni di Roccapalumba, Alia e Vicari. Con l’apertura dello svincolo “Manganaro”, viene resa disponibile al traffico una tratta di oltre 9 km in configurazione definitiva, dopo anni di circolazione provvisoria in modalità di cantiere. I lavori, in questa parte dell’itinerario, hanno richiesto un investimento complessivo di oltre 82 milioni di euro. Presenti al taglio del nastro l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il responsabile della struttura territoriale Anas Sicilia Nicola Montesano, il dirigente area nuove opere Silvio Canalella e il coordinatore dell’alta sorveglianza Giuseppe Salvia.

«Si elimina finalmente un tratto di cantiere e si restituisce regolarità alla circolazione», ha commentato Montesano. «La nuova configurazione migliora l’accesso alla viabilità principale e rappresenta un’opera funzionale, utile a snellire il traffico per l’utenza locale e non solo».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp