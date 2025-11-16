È stato aperto il primo punto EgoGreen all’interno di una sede Aci. E’ stato inaugurato a Reggio Calabria. Un progetto unico in Italia che porta ai soci tariffe esclusive su luce, gas ed efficientamento energetico. Una partnership che unisce mobilità e sostenibilità, offrendo un servizio dedicato e vantaggi reali per il territorio. L’iniziativa è nata lo scorso mese di aprile, presso Casa Barbadoro Diodoros, all’interno del suggestivo Parco Archeologico di Agrigento, quando è stata siglata una convenzione fra EgoGreen e i circa 70 Automobile Club Italia di Sicilia e Calabria.

La partnership mira a contribuire alla diffusione della mobilità sostenibile e della transizione energetica attraverso il dinamismo di EgoGreen e la professionalità e alla presenza capillare sul territorio di Aci. “Reggio Calabria ce l’abbiamo nel cuore. Noi siciliani siamo a ‘trazione del Sud’, EgoGreen parte dal Sud e poi, piano piano, sale – ha dichiarato il presidente EgoGreen Marcello Giavarini –. Abbiamo tariffe speciali per le famiglie dei soci Aci, una convenzione sinergica fra energia e mondo automobilistico. Abbiamo in programma di creare dei punti vendita. Sicilia e Reggio Calabria sono vicine, siamo cugini”.

