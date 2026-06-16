Il Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta), in occasione della “Giornata Mondiale del Donatore”, ha inaugurato le proprie attività sanitarie e solidali in Via Roma a Porto Empedocle.

Il “neonato” gruppo Cisom di Porto Empedocle ha stabilito la propria sede in Via Lincoln, presso i locali dell’ex residenza delle Suore Agostiniane di Gesù e Maria. I suoi volontari – per la maggior parte professionisti che hanno maturato oltre tre anni di servizio nel Corpo – hanno messo la propria esperienza a completa disposizione della comunità empedoclina.

All’iniziativa hanno preso parte anche il Gruppo dei Donatori Nati della Polizia di Stato di Agrigento, l’Ada, l’Ades e l’Ipa. Per l’occasione, i volontari del Cisom hanno effettuato 80 screening dei parametri vitali a chi ha aderito all’iniziativa.

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