La Procura di Trapani ha aperto un fascicolo per la morte in culla di una bimba di 6 mesi ad Alcamo. La tragedia si è consumata la scorsa settimana. Al momento nessuno è iscritto nel registro degli indagati. La salma della piccola è stata sequestrata in attesa che venga effettuata l’autopsia per chiarire le cause dell’improvviso decesso. Sono stati gli stessi genitori della bimba ad aver lanciato l’allarme, portando personalmente la neonata all’ospedale San Vito e Santo Spirito quando hanno notato che non respirava più e non dava alcun segno di vita.