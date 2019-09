Aperta inchiesta, sequestrata l’area del crollo. VIDEO

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta, ed ha disposto il sequestro dell’area, dove si è verificato il crollo del cornicione di un’intera facciata di uno stabile, in piazza Cavour, al viale della Vittoria.

Ad occuparsi delle indagini gli agenti della polizia Locale, con la collaborazione dei tecnici dei Vigili del fuoco. Il personale della polizia Scientifica ha effettuato i rilievi. Ancora sconosciute le cause del cedimento.

I poliziotti della sezione Volanti, e i Vigili del fuoco hanno evacuato l’intero edificio, in via precauzionale. Una decina di famiglie in tutto. Chiusi il bar Sajeva, la tabaccheria, e uno studio legale. GUARDA IL VIDEO