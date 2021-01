Aperta inchiesta incendio al “Gran Cafè Nobel. Paura per una fuga di gas

E’ stata aperta un’inchiesta dalla Procura della Repubblica, con le indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Agrigento, sul maxi rogo scoppiato l’altra notte al viale della Vittoria, precisamente nell’area esterna del bar “Gran Cafè Nobel”.

Le fiamme non hanno risparmiato nulla, e si sono pure estese anche, ed hanno bruciato due ciclomotori, e parte della carrozzeria di un’autovettura lasciata in sosta, appartenenti a residenti della zona. I carabinieri, che mantengono il più stretto riserbo sulle indagini, al momento, parlano di “cause ancora in corso d’accertamento”. Tutte le ipotesi restano valide.

E momenti di paura si sono vissuti nel pomeriggio di domenica per una fuga di gas, a causa di un raccordo danneggiato dalle fiamme. Sono intervenuti, nuovamente i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, insieme ad una squadra di tecnici dell’azienda gestore della rete cittadina, che si sono occupati di ripristinare la sicurezza.