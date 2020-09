Ape nell’abitacolo e l’auto finisce contro un palo, ferito giovane

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale, che si è verificato, l’altro pomeriggio, in via Francesco Crispi, ad Agrigento.

Un giovane di 19 anni, di Agrigento, mentre era alla guida della sua auto, Fiat Grande Punto, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

La causa, secondo quanto riferito dello stesso guidatore ai soccorritori, sarebbe stata un’ape che era entrata dal finestrino abbassato. Per cercare di cacciarla via il neopatentato avrebbe perso il controllo, ed è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica.

A chiamare i soccorsi è stato un poliziotto fuori servizio. Sul posto un’ambulanza, che ha trasferito l’automobilista al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Per fortuna non versa in pericolo di vita. Gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia Locale hanno effettuato i rilievi.