Anziano truffato: cancellate tre condanne

I giudici della Corte di Appello di Palermo, con la formula “per non avere commesso il fatto”, hanno assolto Giovanni Grillo, 57 anni, Attilio Immesi, 61 anni e Nicolò Mazzucco, 73 anni, tutti palermitani, accusati di avere truffato un anziano canicattinese. In primo grado i tre erano stato condannati ad un anno di reclusione. La presunta vittima sarebbe stata adescata da un finto spagnolo, da un intermediario e da un orefice tanto da acquistare per 3.500 euro delle pietre preziose con la convinzione che valessero 15mila, ma in realtà erano delle vere e proprie patacche.