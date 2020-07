Anziano trovato morto, indagini a 360 gradi. Rapina ma anche altre ipotesi

Indagini a 360 gradi dei carabinieri del Reparto operativo di Agrigento, che si stanno occupando della morte dell’agricoltore in pensione Michelangelo Marchese, 89 anni, padre di tre figli e nonno, trovato cadavere con mani e piedi legati, all’interno della sua abitazione di via Pietro Attardo.

Si indaga su una rapina finita male, ma non si escludono altre ipotesi. La casa trovata a soqquadro, potrebbe anche essere una messinscena. L’anziano per l’ultima volta sarebbe stato visto sabato. Per tutta la giornata di ieri – proseguiranno anche oggi – i militari dell’Arma hanno sentito familiari, parenti, amici e vicini di casa della vittima.

Sulle cause del decesso, nelle prossime ore, la Procura della Repubblica di Agrigento, il pubblico ministero Chiara Bisso, titolare del fascicolo, verosimilmente, affiderà l’incarico ad un medico legale per far svolgere l’autopsia.

Infine gli investigatori hanno controllato e battuto palmo a palmo la zona di via Attardo e dintorni, per verificare l’eventuale presenza di telecamere di impianti di video sorveglianza.