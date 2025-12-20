Avvicinata, immobilizzata e rapinata degli oggetti d’oro che indossava da due donne. Un anello e un paio di orecchini. Vittima, una pensionata ottantaquattrenne di Cattolica Eraclea. I carabinieri hanno avviato le indagini. L’anziana, in pieno giorno, è stata avvicinata dalle due malviventi mentre si trovava davanti la porta di casa.

Arraffato il bottino, sono fuggite velocemente. A chiamare il 112 è stato un familiare della pensionata che non è rimasta ferita. Lo stesso poi ha formalizzato la denuncia contro ignoti. I militari della locale Stazione hanno avviato l’attività investigativa per cercare di identificare le due delinquenti che dovrebbero essere straniere.

