Anziana cade e resta a terra ferita e soccorsa dai Vigili del Fuoco

Ad Agrigento anziana cade e rimane chiusa a casa, necessari i Vigili del Fuoco per il soccorso.

E di poche ore fa di una donna anziana che cade a casa in via De Gasperi. I pompieri sono dovuti intervenire con l’autoscala per consentire al personale medico del 118 di portare l’ anziana donna in ospedale.

L’anziana inoltre rimane bloccata in casa, fino a che, ad un certo punto, è notata da alcuni parenti e vicini di casa che chiamano i soccorsi ed intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. L’auto medica del 118 occorrono sul posto ma la donna è chiusa a chiave in casa da una porta blindata chiusa dall’interno. Per risolvere la situzione appare quindi necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con l’autoscala.