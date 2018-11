Antonio Scalisi saluta Casteltermini

A poche ore dalla riapertura del mercato di riparazione di dicembre, l’ sd Casteltermini è stata costretta a salutare il terzino sinistro Antonio Scalisi che per impegni lavorativi non farà più parte della rosa granata:

“Purtroppo gli impegni di lavoro non mi permettono più di continuare a venire a casteltermini per gli allenamenti e come tu sai sia per rispetto dei miei compagni e del mister se non ti alleni sempre non puoi dare il meglio di te per la squadra la domenica! -continua Scalisi – Lascio un gruppo fantastico e forte perché una squadra fatta per la salvezza si ritrova li sopra e fa le guerre con tutti e ovunque è da ammirare. Non considerando i punti persi immeritatamente – continua Scalisi – in alcune partite, altrimenti parlavamo di ben altro.

– conclude l’ex esterno granata – Lascio questo fantastico gruppo essendo sicuro che i ragazzi continueranno quello che abbiamo fatto fino ad ora e che chi di competenza soprattutto, li appoggi in tutti i modi per continuare a fare ciò!

Grazie di tutto per questi mesi!”