Agrigento – Prima di esibirsi alla Live Arena, Antonello Venditti ha scelto di vivere da vicino una delle meraviglie naturali più celebri della Sicilia. Il cantautore romano ha fatto tappa al Lounge Beach Scala dei Turchi di Nino Sanfilippo, concedendosi qualche ora di relax in riva al mare, ai piedi della suggestiva falesia bianca di Realmonte.

Venditti si è presentato con un look informale ed estivo: bermuda, camicia gialla e i suoi inseparabili occhiali da sole, immancabili compagni di viaggio. La sua presenza alla Scala dei Turchi non è passata inosservata, diventando un momento di curiosità e attenzione da parte dei presenti.

In serata, l’artista ha poi incantato la platea della Live Arena di Agrigento con tre ore di musica e racconti, nell’ambito del tour “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition”. Una scaletta che ha ripercorso i grandi successi – da Notte prima degli esami a Ci vorrebbe un amico, da Sara a Che fantastica storia è la vita – intrecciati a storie personali e aneddoti che hanno reso il concerto un evento intimo e partecipato.

Adesso Venditti è atteso al Teatro Greco di Taormina per la doppia tappa siciliana, una delle più prestigiose del suo tour 2025, pronta a suggellare un’estate di grandi emozioni musicali.

Il passaggio di Venditti ad Agrigento non è stato solo un appuntamento musicale, ma anche un momento di valorizzazione del territorio. La scelta di pranzare in riva al mare, ai piedi della falesia bianca più famosa del Mediterraneo, ha regalato un ulteriore legame tra la sua presenza artistica e la cultura dell’accoglienza siciliana.

