Antonello Blandi espone ad Agrigento

Libero Consorzio: domani si inaugura “Siciliacolorata” la personale di Antonello Blandi

“Sicilia colorata” è il titolo della mostra di Antonello Blandi che verrà inaugurata domani, venerdì 1 febbraio, alle 11.30, nella “Galleria espositiva della Scala Reale” dell’Ottocentesco Palazzo della Provincia di Agrigento.

La cerimonia a margine della presentazione della rivista “Sicilia – l’Isola del Tesoro” in programma sempre domani, alle 10.30, nell’aula consiliare “Luigi Giglia” alla presenza del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Dott. Girolamo Alberto Di Pisa, dell’Assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, Prof. Sebastiano Tusa, del responsabile dell’Osservatorio politica turistica mediterranea, Dott. Agostino Porretto e dei vertici degli enti ed associazioni di promozione turistica del territorio.

Antonello Blandi inizia a “comporre” le sue opere, che inneggiano al puro ottimismo e all’esaltazione della cromaticità del Sud, arredando le esposizioni della Regione

Siciliana negli Stati Uniti e in Italia, in occasione di vari eventi a partire dal 1995.

Scopre questa nuova “professione” di pittore, dopo il notevole gradimento ricevuto nei vari expo e contribuendo allo sviluppo di una nuova “visione” della Sicilia, dove tutto è all’insegna della solarità e della forte cromaticità. Le opere sono legate indissolubilmente alla stessa professione dell’autore, che fa della grafica l’elemento portante di tutte le sue realizzazioni, diventando esse stesse, produzioni editoriali e scenografiche per gli allestimenti dei vari eventi.

Oggi questi dipinti sono diventati splendidi foulard in seta, prodotti presso le seterie di Como, con procedimenti artigianali che, esaltando la manodopera esclusivamente Made in Italy, sono realizzati in tiratura limitata e numerata. Il successo di queste collezioni è frutto dell’originalità dei soggetti, diverso dai soliti stereotipi iconografici e soprattutto dalla preziosità di ciascun foulard che viene prodotto in tiratura limitata di massimo 10 copie numerate per ciascun soggetto. Le opere di Antonello Blandi esprimono una carica emotiva spensierata lontana dai canoni accademici della pittura, ma coinvolgenti per la loro cromaticità e dove il colore domina assoluto.