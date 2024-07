Anteprima del Sicania Wine Fest nella meravigliosa e suggestiva cornice della Cantina De Gregorio. L’occasione è stata propizia per svelare il programma della sesta edizione del Sicania Wine Fest che si terrà il 26, 27 e 28 luglio a Contessa Entellina. Un evento atteso, diventato un punto di riferimento per il territorio che si estende sulle strade del Vino e dei Monti Sicani, a cavallo delle province di Palermo, Agrigento e Trapani. È stato il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera, a svelare i dettagli del programma: clicca qui per il programma. A fare gli onori di casa Ascanio De Gregorio. La serata con degustazioni di vini, buffet gastronomici e DJ set per l’evento di anteprima del “Terre Sicane Wine Fest 2024”, con la partecipazione delle seguenti cantine: De Gregorio, Di Giovanna, Di Prima, Domina Miccina, Feudo Arancio, Filari della Rocca, Giallo, La Chiusa, Lamammo, Le Sette Aje, Settesoli, Giovinco, Agricola Di Salvo, Renzo Barbera, Az. Vaccaro, Terre di Entella, Tamburello e la presenza interessante delle donne del vino, inclusa la new entry Martina Casciana di Casa Grazia, Laura Ricchiari di Terre di Entella, Di Giovanna e Roberta Urso di Mandrarossa, per una speciale masterclass coordinata dalla giornalista Valeria Lopis. Durante la degustazione è stato particolarmente apprezzato lo stand con pietanze per gli intolleranti, un segnale attento che in tanti dovrebbero imitare