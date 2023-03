Annullamento e stralcio delle cartelle esattoriali, l’amministrazione comunale di Favara replica a Confcommercio

“Spiace dover replicare a quanto affermato in una nota da Confcommercio Agrigento rispetto la presunta scarsa sensibilità di questa amministrazione al tema dello stralcio delle cartelle prevista dal decreto Milleproroghe.”

Lo dichiara l’amministrazione comunale di Favara.

“Spiace perché- si legge in una nota- fin dalla campagna elettorale massima è stata l’apertura al confronto con le sigle di categoria proprio nel tentativo di venire incontro ai bisogni di chi fa impresa.

Venendo al merito della nota, è necessario precisare che l’annullamento delle cartelle riguarda il periodo di riscossione tre il 2000 e il 2015 per i debiti contratti con Stato e Inps (e comunque solo sotto i mille euro), mentre è previsto il solo stralcio per le sanzioni sui crediti degli Enti locali, e rientra quindi nella competenza esclusiva della commissione straordinaria per il dissesto, che ha già deciso – autonomamente – di non aderire a questa possibilità offerta dal Governo nazionale.

Resta, va però aggiunto e chiarito in modo inequivocabile, per i cittadini la possibilità di chiedere e ottenere l’applicazione di annullamento o stralcio, che, semplicemente, non è automatico”.