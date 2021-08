Anna Alba: “Vi lascio il dono più prezioso, il mio sorriso.”

Il giorno è arrivato. Da oggi, Anna Alba, non è più sindaco di Favara dopo le dimissioni annunciate lo scorso 13 luglio. Adesso si attende la nomina del Commissario straordinario nominato dalla Regione fino alle elezioni comunali fissate per il mese di ottobre prossimo. E lei, l’ex sindaco, ha voluto salutare i suoi concittadini con un sorriso. “In questi giorni- ha scritto sui social- ho pensato alla foto di fine mandato, quella da mettere nella sala della presidenza del consiglio che riporta i ritratti di tutti i sindaci. Tutti quei maschi in giacca e cravatta, baffi, barbe e papillon, belli e meno belli. Scorrendo tra gli scatti ho scelto questa che rappresenta semplicemente Anna.

Alla fine di questo percorso vi voglio lasciare il dono più prezioso: il mio sorriso.

Sorriso che ha confortato tanti, sia nei momenti di sconforto che di gioia. Avete imparato a riconoscere i miei stati d’animo attraverso le dirette, belle o brutte notizie tutto partiva da lì, il mio sorriso. Con voi sono cresciuta anch’io.

Difficile gestire le paure, gli stati d’animo, tutto era nuovo per me ma insieme siamo riusciti a superare grandi difficoltà. Ho imparato, grazie anche a voi, ad essere più paziente ad affrontare con maggiore consapevolezza tutte le sfide che si sono presentate innanzi al mio percorso.”