Animali fantastici 2. La saga continua

Il mondo magico è in rivolta e Harry Potter nascerà solo tra un po’, ma la lotta tra maghi buoni e cattivi già sconvolge un mondo oscuro, segreto e parallelo al nostro. È questa la trama del nuovo film intitolato “Animali fantastici 2. I crimini di Grindelwald”, diretto da David Yates e si presenta come un prequel della saga, ormai nota, dedicata a Harry Potter.

Così dai milla rivoli della saga del maghetto di Hogwarts, gli animali fantastici trovano un cattivo perfetto, interpretato da un Johnny Deep molto in forma e camaleontico come sempre. I crimini di Grindelwald, infatti, sono i suoi.

Gellert Grindelwald è un cattivo maestro, dai capelli biondo platino e occhi da spavento, impegnato, una volta uscito dalla prigione americana, a organizzare il suo piano di conquista attraverso la magia nera e a lottare contro i babbani tra Londra e Parigi nell’anno 1927.

Nel film oltre a Johnny Deep ci sono: Jude Law, che interpreta un giovane Albus Silente e Eddie Redmayne nelle vesti del magizologo Newt Scamander; insomma un cast da Oscar con effetti speciali da capogiro fatti apposta per incantare il pubblico che chiede certezze al botteghino.

La penna a cui si è ispirato il film è sempre quella magica di J. K. Rowling, creatrice di Harry Potter e del mondo di magia e marketing, che in questo episodio ha disegnato più livelli/ storie, conflitti familiari, sensi di colpa, amori, tensioni razziali, ricerche di identità, alleanze, segreti e tradimenti quasi troppo per un film solo. E infatti, non bisogna aspettarsi la parola fine, perché “Animali fantastici 2. I delitti di Grindelwald” è solo il secondo dei cinque film della nuova saga. Anche perché gli animali fantastici si sa, sono difficili da domare!

“Animali fantastici 2. I crimini di Grindelwald” è al Cinema Concordia di Agrigento. Orario spettacoli: 17.30 IN 3D-20.00-22.30 2D