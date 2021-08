Anguria abbandonata sotto un albero: accade anche questo

E’ risaputo che l’anguria è buona quando è matura ma buono e maturo non è certo il comportamento avuto da qualche incivile che ha deciso di abbandonare metà del succoso frutto rosso sotto un albero del viale della Vittoria di Agrigento. A segnalare il fattaccio sui social è l’associazione Trinacria che, pubblicando la foto, commenta: “Abbiamo toccato il fondo”. Abbandonare i rifiuti in strada, oltre a denotare uno scarso senso civico, è un comportamento che danneggia la comunità sul fronte del decoro urbano ed in termini ambientali ed economici. Si tratta di comportamenti che, oltre a costituire un illecito, aumentano il degrado del proprio territorio. Quell’anguria abbandonata lì, lungo il viale della Vittoria, non è certo un bel biglietto da visita per la città. Tenere pulito l’ambiente è un dovere civico, prima che normativo, di ognuno di noi. Nella foto si può notare, ma questa purtroppo è storia vecchia, il grande marciapiede sporco dalle bacche che cadono dai ficus.