Angela Galvano è democratica cristiana: ecco le ragioni che l’hanno convinta a cedere alle lusinghe di Totò Cuffaro

Angela Galvano cedere alle lusinghe della DC di Totó Cuffaro. Poco più di 43 anni, con un trascorso da consigliere comunale, è stata la candidata a sindaco delle liste di sinistra alle ultime amministrative in città, non ottenendo l’affermazione che forse si aspettava, ma soprattutto rimasta fuori dal Consiglio comunale a causa della soglia di sbarramento. Eppure, all’indomani di quel risultato, deludente per Art.1, aveva dichiarato di essere al “lavoro per creare un fronte progressista e democratico per la città”. Ora si apre per lei un nuovo scenario che ha già avuto i primi strascichi. Nella sede provinciale Dc di Agrigento il suo intervento ad una conferenza di presentazione insieme al segretario nazionale politico della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, al capogruppo Dc all’Assemblea Regionale, Carmelo Pace, e al coordinatore Dc ad Agrigento, Maurizio Buggea.

Angela Galvano afferma: “Il nostro Paese ha bisogno di un partito moderato come la Dc, che stia tra la gente, interpretandone i bisogni e lavorando fattivamente per il presente e il futuro della nostra terra. Il progetto politico della Dc mi permetterà di lavorare, sinergicamente con tutto il gruppo politico, esprimendo pienamente i miei principi e valori cattolici. Ringrazio Cuffaro, Pace e Buggea per avermi accolta con entusiasmo, facendomi sentire, da subito, parte di questa squadra, manifestandomi stima e grande fiducia”. Intanto, Galvano ha dovuto lasciare la presidenza di ARCI Sicilia e Agrigento. Il Consiglio Territoriale di Agrigento e l’Arci Sicilia hanno preso atto delle dimissioni di Angela Galvano: “La sua scelta politica è chiaramente in contraddizione con i valori e le pratiche che da sempre contraddistinguono le attività dell’ARCI e il suo coerente percorso nel campo dell’antimafia sociale. È già previsto un incontro tra la Presidenza di ARCI Sicilia ed il Consiglio Territoriale di Agrigento per concordare i passaggi successivi, a partire dall’elezione di un nuovo rappresentante nel territorio”. Galvano alle ultime consultazioni era stata la candidata sindaco di Cento Passi e Lista Agrigento in movimento. Due liste dichiaratamente di sinistra e in alternativa al Pd. Tra i suoi assessori designati: Giovanna Librici, insegnante e presidente associazione “Nuove Ali”, Salvatore Licari, commercialista; il medico Carmela Maria Gallo Carrabba; il giornalista e sindacalista Antonino Randisi e il già assessore al Bilancio Giovanni Volpe.