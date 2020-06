Anello troppo stretto al dito, giovane “liberato” dai vigili del fuoco

Anello incastrato al dito, intervengono i vigili del fuoco al pronto soccorso. Lo strano caso è accaduto all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Un giovane di origini nordafricane, è giunto al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”, per essere sottoposto ad un intervento di rimozione di un anello in acciaio, che era rimasto incastrato nel dito, e non andava più via.

I medici hanno allertato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che sono immediatamente intervenuti al pronto soccorso a supporto dei sanitari.

I pompieri sono entrati in sala operatoria armati di flex. Con un delicato lavoro di taglio, hanno “tagliato” il metallo e sfilato l’anello dal dito della mano del paziente.