L’anello con diamante è più di un semplice regalo poiché è un segno di amore che rende ancora più speciali momenti come il fidanzamento o l’anniversario di matrimonio.

Anello con diamante: scegliere tra veretta, solitario e trilogy

Quando si tratta di anelli con diamante, si può sentir parlare di veretta, solitario o anche trilogy. La veretta, nota anche con il nome di fedina o riviera, è un anello con delle pietre incastonate. Spesso gli Anelli Veretta Diamante sono realizzati in oro bianco ma non è obbligatorio. I diamanti con taglio brillante sono i preferiti sebbene siano possibili anche altre soluzioni. La veretta può avere cinque, sette, nove o più brillanti, fino alla copertura completa del cerchio. In questo caso, si può sentir parlare anche di eternity. Inoltre, le pietre dell’anello possono essere tutte uguali oppure di grandezza scalare per donare più movimento.

Invece, quando si parla di solitario, l’anello ha tassativamente un solo diamante. Il trilogy, infine, è una fede con tre diamanti. Quindi solitario e trilogy sono termini che si usano per indicare il numero dei diamanti mentre la veretta è un anello che lascia più libertà sia in termini di materiali che di numero e tipo di pietre.

Anello veretta: eleganza e stile senza tempo

Non è tanto il valore dell’anello in sé ma piuttosto l’amore che rappresenta e il ricordo di un momento speciale: sono questi i fattori che rendono unica una veretta che può avere design molto diversi tra di loro.

• In stile classico. Più il suo stile è tradizionale, più diventa facile portare l’anello con diamante nel corso degli anni fino a farlo diventare una sorta di talismano personale. Per alcuni, la raffinatezza sta nella semplicità perciò una veretta dal carattere minimalista dà un tocco di luce perpetua alla delicata e affusolata mano femminile.

• Dal carattere audace. Chi desidera, invece, qualcosa dal carattere più grintoso, può preferire una veretta più spessa con brillanti dai tagli più geometrici e squadrati come quello a baguette o carré.

• Con richiami moderni. Elegante e raffinata nello stile, la veretta oggi assume nuove identità grazie al mix con metalli diversi come l’oro rosa. Inoltre, la fascia aperta e sinuosa può rendere l’anello una piccola scultura contemporanea da indossare.

Insomma, le combinazioni sono infinite affinché ognuno possa trovare l’anello perfetto per celebrare momenti importanti.

Veretta con diamante: il regalo perfetto per anniversari e non solo

Grazie al suo valore sentimentale, la veretta è un anello che si regala in occasioni speciali, anniversari, festività, compleanni, ricorrenze e passi fondamentali per la coppia. Infatti, spesso è usata come anello di fidanzamento che accompagna la proposta di matrimonio. Inoltre, non c’è niente di più emozionante che ricevere in dono un anello con diamante per l’anniversario di matrimonio. È usanza regalare una fedina anche per un Natale o un San Valentino speciale ad alto contenuto di romanticismo. Infine, è un dono perfetto anche per festeggiare l’allargarsi della famiglia grazie alla nascita di un bebè, che è indubbiamente una delle gioie più grandi della vita e va coronata con un oggetto adeguato al momento che possa durare tutta la vita.

