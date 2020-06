Android TV: le caratteristiche e le funzionalità

Avere un televisore Android significa poter usufruire delle funzioni di un vero e proprio contenitore multimediale, con la possibilità di installare gran parte delle applicazioni che si utilizzano normalmente anche sul pc, di gestire contenuti e files di ogni tipo e di accedere, utilizzando il telecomando o l’assistente vocale, ai servizi di internet.

Gli apparecchi Android TV possono connettersi al web semplicemente con un impianto wifi domestico o con una rete Lan, il sistema operativo di cui sono dotati offre un’interfaccia piuttosto semplice e intuitiva, che ricorda in parte quella dei dispositivo mobili Android.

Il mercato offre oggi una vasta gamma di televisori Android, come è possibile vedere sul sito https://androidtvbox.it/televisori, di dimensioni variabili da 22 pollici a 75 pollici e dalle caratteristiche tecniche differenti. La scelta di un modello o di un altro dipende dall’utilizzo che si intende farne, dalla semplice visione di film e programmi, all’installazione di applicazioni Android, giochi, musica e altri contenuti, gratuiti, on demand e a pagamento.

Un vantaggio delle Android TV è quello di poter interagire con diversi altri dispositivi, ad esempio trasmettere i contenuti della TV tramite smartphone, tablet o pc, con la possibilità di utilizzare il televisore come una sorta di piattaforma multimediale.

Le principali caratteristiche tecniche delle Android TV

I televisori Android si distinguono innanzitutto per lo schermo Led piuttosto grande e ad alta risoluzione, dispongono di wifi per la connessione a internet e di funzione apposita per registrare le trasmissioni. Alcuni modelli sono inoltre realizzati con una tecnologia in grado di supportare il 3D.

I prezzi variano da uno all’altro, è comunque possibile trovare anche Android TV relativamente economici, senza rinunciare alla qualità eccellente. In commercio sono reperibili TV Android dallo schermo ultrapiatto e dal design moderno ed elegante, modelli progettati per offrire un basso consumo di energia elettrica, dotati di funzioni interattive e slot per visualizzare i programmi delle Pay TV.

L’alternativa alla TV Android, per chi non vuole sostituire il proprio apparecchio televisivo, è quella di scegliere una Android Box, da connettere alla rete wifi di casa, per visualizzare contenuti ad alta definizione.

Perché scegliere una Android TV 3D

Le TV Android in grado di supportare il 3D rappresentano oggi una delle scelte migliori. Questo tipo di apparecchi permette di usufruire di numerose funzioni grazie alla possibilità di accedere a numerose piattaforme streaming disponibili online, inoltre offrono l’esperienza di una risoluzione altissima e di una resa grafica e cromatica eccezionale.

Sono dotate di molteplici porte che consentono il collegamento con ulteriori dispositivi e spesso anche di schermo OLED per offrire eccellenti caratteristiche di luminosità e limpidezza.

Televisori 4K per una risoluzione eccezionale

Le Android TV 4K offrono una risoluzione elevata che permette di ottenere una resa cromatica e grafica eccezionale. Alcuni modelli, in particolare, garantiscono, oltre alle immagini perfette, anche una resa audio più che ottima e un’esperienza di ascolto e visualizzazione realistica e suggestiva. È possibile trovare modelli dal prezzo contenuto e altri dotati di tecnologia HDR, funzioni avanzate e connettività, perfetti per visualizzare qualsiasi tipo di contenuti.

