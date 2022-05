Andrea Cirino con il suo romanzo “Quasi Papa” al Taobuk 2022: appuntamento ad Agrigento il 30 maggio

Taobuk e TaoArte presenti ad Agrigento il prossimo 30 maggio , alle 10.30, all’ex collegio dei Filippini. Andrea Cirino con il suo romanzo “Quasi Papa” sarà presente al festival Taobuk, in programma a Taormina dal 16 al 20 giugno prossimi. Un evento dall’approccio multidisciplinare, che celebra la letteratura in relazione con le altre arti e le scienze e che vedrà in cinque giorni la partecipazione di oltre 200 ospiti, tra scrittori e giornalisti, filosofi, pittori e musicisti, medici e fisici, giuristi, politici ed economisti. La manifestazione, ideata e diretta da Antonella Ferrara, porterà a Taormina giganti del romanzo contemporaneo come Paul Auster e Michel Houellebecq e scienziati come il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Andrea Cirino sarà ospite del festival il prossimo 20 giugno alle 15 e con lui sarà un viaggio dentro un destino. Il 30 maggio ad Agrigento saranno presenti, oltre l’autore, il commissario di TaoArte, Benardo Campo, Antonella Ferrara, presidente Taobuk e, poi, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, il capo di gabinetto dell’assessorato al turismo, Calogero Pisano, Giovanni Di Maida, vice presidente Ecua, don Giuseppe Pontillo, direttore dell’ufficio bene culturali della diocesi e il giornalista, Salvatore Pezzino. “Quasi Papa” percorre le vie impreviste di un sogno, dando voce alla storia di un giovane che dalla Sicilia va a Roma per diventare prete fino a sfiorare il soglio di Pietro. “Verità, il tema scelto per questa dodicesima edizione del festival, è una parola che non è né plurale né singolare: non è dogmatica, ma è pervasa dal dubbio – spiega Antonella Ferrara, ideatrice e direttore artistico di Taobuk – racconta una ricerca che ben esprime le contraddizioni del nostro tempo: uno sforzo necessario, che si colloca alla radice stessa della conoscenza.”